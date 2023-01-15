Обхідний маневр: білоруську армію можуть залучити до війни в Україні у несподіваному місці — журналістка

У конфіденційних розмовах з опозиційною журналісткою білоруські військові зізналися, що відчувають підготовку до вступу у війну.
Підрозділи збройних сил Білорусі можуть вступити у війну, розв’язану РФ в Україні, не перетинаючи білорусько-український кордон. Спершу їх можуть відправити до Росії, а звідти - на тимчасово окуповані території України.
Таку думку висловила опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна в ефірі програми "Аргумент".
Вона зауважила, що в конфіденційних розмовах білоруські військовослужбовці зізналися, що відчувають підготовку до прямого вступу в війну. При цьому активного наступу з боку Білорусі, можливо, не буде.
За її словами, основний захід білоруської армії на українську територію може відбутися із Росії.
"Білоруські військовослужбовці побоюються, що їх направлять до Росії, і звідти вони вже входитимуть у чотири окуповані області... Зокрема, йдеться про наступ у Запорізькій області…", - висловила припущення журналістка.
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