Обхідний маневр: білоруську армію можуть залучити до війни в Україні у несподіваному місці — журналістка

У конфіденційних розмовах з опозиційною журналісткою білоруські військові зізналися, що відчувають підготовку до вступу у війну.

Підрозділи збройних сил Білорусі можуть вступити у війну, розв’язану РФ в Україні, не перетинаючи білорусько-український кордон. Спершу їх можуть відправити до Росії, а звідти - на тимчасово окуповані території України.

Таку думку висловила опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна в ефірі програми "Аргумент".

Вона зауважила, що в конфіденційних розмовах білоруські військовослужбовці зізналися, що відчувають підготовку до прямого вступу в війну. При цьому активного наступу з боку Білорусі, можливо, не буде.

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За її словами, основний захід білоруської армії на українську територію може відбутися із Росії.

"Білоруські військовослужбовці побоюються, що їх направлять до Росії, і звідти вони вже входитимуть у чотири окуповані області... Зокрема, йдеться про наступ у Запорізькій області…", - висловила припущення журналістка.

Нагадаємо, командувач угруповання Сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк раніше заявив, що безпосередньої загрози наступу з Білорусі на Україну наразі немає, проте розглядаються можливі варіанти агресії найближчими місяцями.

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