Обіцяли "полускати" Patriot: у Повітряних силах потролили Путіна після збиття трьох Су-34

Головнокомандувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук потролив росіян, які погрожували "полускати" Patriot.

Він опублікував скриншот новини з російського медіа, яка вийшла ще у грудні 2022 року. У ній Володимир Путін погрожував, що "полускає" Patriot, які отримає Україна.

"Совпадєніє? Нє думаю!" – написав він.

Знищення трьох Су-34: що відомо

22 грудня на південному напрямку вдалося знищити одразу три російські літаки Су-34.

Не всім пілотам вдалося вижити внаслідок знищення Су-34. Російські провоєнні блогери повідомили, що з місця падіння літаків евакуювали тіла пілотів.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував успішну операцію. З його слів, все було блискуче сплановано, а вартість одного російського винищувача не менше 50 мільйонів доларів.

"Блискуче в черговий раз спланована операція зі знищення ворога на підступах до нашої держави… Цього разу відразу три літаки — на південному напрямку. Такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику", — сказав Юрій Ігнат.

Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що росіяни досі не можуть відійти від шоку після збиття літаків в Херсонській області, в районі Кринок. До слова, ліквідацію бомбардувальників підтвердили у російських ВПС.

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