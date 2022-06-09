Обіцяли роботу охоронцями, а стали гарматним м'ясом: РФ обманом заманює найманців на війну в Україні

Росія хитрістю заманює на війну проти України своїх громадян.

В українській полон потрапили троє чоловіків, яким обіцяли роботу охоронцями, натомість привезли на Луганщину та змусили воювати проти України.

Про це повідомляє СБУ.

Українські військові захопили у полон трьох росіян з республіки Марій Ел, Татарстану та Москви. Вони розповіли, що їм обіцяли роботу охоронцями і техніками на нафтових вишках. Натомість військові привезли їх у Луганську область.

"Усі троє були завербовані через приватну військову компанію "Євро Поліс" (м. Краснодар рф) за трудовими контрактами", - йдеться у повідомленні.

Один з полонених розповів, що після приїзду на Луганщину їх за відмову від участі у бойових діях хотіли розстріляти свої ж.

"Фактично вони стали "гарматним м’ясом" у боях із ЗСУ поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Їх покинув командир, а потім накрила власна артилерія. Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Всі покази документуються, матеріали будуть передані до суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, для українських військових, що перебувають в російському полоні, почали друкувати фейкові газети, в яких йдеться про поразку ЗСУ та капітуляцію України.

Читайте також: