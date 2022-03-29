"Обіцяють "рай" на землі "без фашистів": в Енергодарі окупанти проводять антиукраїнську пропаганду. 

Наомість енергодарці виходять на мітинги "за" Україну.
Вже кілька днів в Енергодарі Запорізької області російські окупанти проводять антиукраїнську пропаганду.
Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.
За його словами, у місті роздають листівки з проросійською агітацією.
"Рашисти вважають, що енергодарці можуть продати свою честь і гідність за списання якихось комунальних та банківських боргів. Вони пропонують жителям міста вступати до лав "нової міліції" та обіцяють "рай" на землі "без неонацистів та фашистів", - йдеться у повідомленні Арєф’єва.
Натомість мешканці Енергодара миходять на проукраїнські мітинги. "Рускій мір" тут не чекають", - наголосив представник ОДА.
Як повідомлялося, в Енергодарі депутат "ОПЗЖ" створив "народну раду": вона не має стосунку до юрисдикції України. Депутат Андрій Шевчик вирішив співпрацювати з російськими окупантами. У відео, яке з'явилося у Мережі, він заявив про створення "ради самоорганізації міста". Мовляв, вона виконуватиме функції міської влади. Себе ж він оголосив "головою ради".