Обіцяють виплати і беруть без досвіду: у регіонах РФ створили 40 "добровольчих" загонів для війни проти України

У Росії створили понад 40 "добровольчих" загонів. Окупантам обіцяють платити від 130 до 300 тисяч рублів.

Від весни у двох десятках регіонів Росії створено понад 40 підрозділів, до яких набирають охочих воювати в Україні, вбиваючи мирних людей.

Про це повідомляє російський "Комерсант".

Загарбники проходять спільне навчання, проте інформації про те, наскільки добре готують майбутніх вбивць, немає; у деяких регіонах, як зазначається в оголошеннях, досвід військової служби не потрібний.

У всіх регіонах, за даними російських журналістів, за формування підрозділів відповідає Міноборони РФ. Військові підписують із ним контракти на кілька місяців із можливістю подовження.

"Добровольчі батальйони", як правило, одержують назви, які вказують на їхню територіальну приналежність. Наприклад, загін "Тигр" у Приморському краї, рота "Парма" в Пермському краї, дивізіони "Невський" та "Ладозький" у Ленінградській області.

Видання розповідає, що у Пермській, Нижегородській, Амурській областях збирають танкові батальйони та мотострілкові роти, у Ленінградській області – артилерійські дивізіони, а в Тюменській до того ж – саперний батальйон та роту снайперів. Добровольчі батальйони формують також у республіках - Чувашії, Якутії, Татарстані, Башкортостані.

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Зазначається, що регіональна влада підтримує такий набір окупантів для війни в Україні і обіцяє їм виплати, розмір яких відрізняється залежно від регіону. За участь у війні росіянам обіцяють виплати від 130 тисяч рублів до 300 тисяч рублів на місяць та добові.

У деяких регіонах обіцяють також разові виплати, але є умови для їхнього отримання. Наприклад, десь частину можна отримати лише після перетину кордону з Україною.

Якщо окупант загине, ім'ям обіцяють виплати — наприклад, у Башкортостані ця сума становитиме 12,3 млн. рублів.

Тим часом за добу ЗСУ ліквідували ще 140 окупантів та збили гелікоптер.

Нагадаємо, Данілов пояснив, де Росія бере резерви на війну.

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