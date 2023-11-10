Обидва російські судна біля Криму пішли на дно: результати дорозвідки (фото)

Уражені українськими надводними ударними дронами біля берегів тимчасово окупованого Криму два російські десантні катери пішли на дно.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що спецоперація пройшла успішно.

Результати проведеної у п’ятницю, 10 листопада, дорозвідки в районі бухти Вузька засвідчили, що малі десантні кораблі ЧФ Росії — знищені.

Уражені в Криму десантні катери росіян / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Згідно з отриманими новими розвідувальними даними, ураження зазнали два катери окупантів: один корабель давнішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна".

"Внаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно: "Акула" - відразу, "Серна" - ще безуспішно поборолася за живучість, але теж затонула", - додали в ГУР.

Такі десантні катери росіяни використовують для перекидання військової техніки та десанту.

Нагадаємо, на уражених вночі 10 листопада російських суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

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