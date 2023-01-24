Обидві сторони не мають сил для наступу: експерт – про причини паузи на фронті

Військовий експерт оцінив перспективи нового наступу російської армії, про який зараз так багато пишуть у пресі.

На фронті зараз спостерігається відносна пауза. Жодна зі сторін поки не має сил на масштабний наступ. Таку думку висловив військовий аналітик Олексій Гетьман, інформує FREEДОМ.

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"Ані РФ, ані Україна не мають таких сил для того, щоб зробити повномасштабний наступ. Тому, за великим рахунком, можна говорити, що йдуть локальні бої, і наш наступ під Кремінною має локальний характер. Це просування на кілька десятків кілометрів. Це не можна назвати серйозним успіхом. Хоча, звісно, це чудово, це правильно. Біля Бахмута зараз відбувається окопна війна з невеликими поступами в один чи інший бік. Тому говорити про якісь суттєві зміни на лінії фронту поки що неможливо", — пояснює експерт.

Гетьман оцінив перспективи нового наступу російської армії, про який зараз так багато пишуть у пресі.

"Коли йдеться, що буде наступ у лютому і наприкінці весни — це два різні наступи, які готує РФ. Вони хотіли із півдня через Запоріжжя вийти до міста Дніпро. І те саме зробити з півночі через Харків і Полтаву — вийти до міста Дніпро, щоб наше угруповання на лівому березі потрапило у велике серйозне оточення", – зазначив він.

На думку експерта, активізація окупантів на Запорізькому напрямку – це скоріше розвідка боєм.

"Тому вони спробували подивитися, наскільки все гаразд у ЗСУ біля Запоріжжя, вони зробили кілька атак, нічого в них не вийшло. І знову ж таки, поки триває окопна війна", — підсумував Гетьман.

Нагадаємо, недавно російські пропагандисти заявили, що їхні сили розпочали наступ на Запорізькому напрямку. Зокрема, про це говорив терорист Ігор Гіркін-Стрєлков.

Проте у ЗСУ запевнили, що заяви пропагандистів про нібито "прорив" української оборони є фейковими.

На думку військового експерта Ігора Романенка, окупанти на Запорізькому напрямку показують, що вони ніби готуються до наступу. Але насправді, у них там дуже небезпечна ситуація.

За інформацією канадської розвідки, для ефективного наступу в Запорізькій області росіяни не мають людських та матеріальних ресурсів