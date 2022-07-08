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Обікрав квартиру в Ірпені і сфотографувався: повідомлено про підозру російському окупантові

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Обікрав квартиру в Ірпені і сфотографувався: повідомлено про підозру російському окупантові

Фото: Офіс Генерального прокурора

Військовослужбовцю країни-агресорки Росії повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни під час тимчасової окупації Ірпені. 

Слідство встановило, що росянин,перебуваючи в окупованому місті Київської област разом із спільниками проникли до однієї з квартир.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора 

Зазначається, що російський загарбники протиправно заволоділи майном власників: золотими прикрасами, технікою та іншими цінностями з метою особистої наживи. Перебуваючи в квартирі, окупант самостійно зробив фото на фотоапарат господарів. Таким чином він  залишив речовийдоказ на місці злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

© Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, в Україні визнали винними вісім бойовиків так званої “ДНР”, які воювали на боці російської армії. Бойовики “ДНР” проведуть за ґратами 15 років.

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