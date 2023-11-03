"Обіс***ся і вмер": ЗСУ ефектно ліквідували дроном окупанта, який збирався в туалет (відео)

Українські військові на одному з напрямків ліквідували російського окупанта, коли він хотів справити потребу. Ударний дрон прицільно влучив безпосередньо в туалет.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував Сергій Стерненко.

На кадрах видно відносно відкриту територію, на якій розташована вулична вбиральня. Поруч з нею стоїть людина у військовій формі, судячи з деталей - російський окупант. На відео зафіксовано, як при наближенні українського дрона окупант входить до туалету, після чого лунає вибух.

“Хотів росіянин покакати, але обіс***ся і вмер. “Грифон 501” - завжди на сторожі як нашої держави, так і екології. Тому вдало відпрацював по окупанту FPV-дроном, коли той саме прямував до туалету”, - підписав відео Стерненко.

ЗСУ на одному з напрямків ліквідували окупанта, який збирався у вбиральню

Нагадаємо, що ЗСУ ефектно "мінуснули" окупантів на Сватівському напрямку.

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