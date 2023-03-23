Обійти місто і вибити звідти український гарнізон: військовий експерт про лінію оборони в Авдіївці

За словами Світана, всі спроби ворога обійти Авдіївку, видавити Авдіївський гарнізон або взяти його в оперативне оточення приречені.

ЗСУ зупинили просування ворога на кількох напрямках. Наразі окупанти наступають в Авдіївці, Бахмуті, Білогорівці та Кремінній.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів військовий експерт Роман Світан.

За його словами, решта фронту завмерла.

Водночас сила наступальних дій, яку противник завдає у районі Бахмута, не зменшилася. Йдеться про загальну кількість атак та вогневої поразки

Водночас дії українських військовослужбовців, які зупинили ворога вздовж траси на Костянтинівку, річки Бахмутка та на промзоні заводу з обробки кольорових металів не дали їм можливості просуватися далі.

"В останні кілька днів після контратак українські війська повернули собі позиції на північ і північний захід від міста, відтіснивши росіян від основних доріг. Авдіївку здебільшого штурмують військові частини так званого першого та другого корпусу ЛДНР. Останнім часом вони отримали більшу кількість боєприпасів, військового спорядження за рахунок решти дільниць", - додав Світан.

За його інформацією, на Авдіївському напрямку ворожа армія намагається обійти місто і вибити український гарнізон звідти, але оскільки лінія оборони будувалася там протягом дев'яти років, її зрушити практично неможливо.

"Авдіївка дуже близько від Донецька, тому для росіян цей плацдарм нашого подальшого наступу на Донецьк, Макіївку та Ясинувату дуже небезпечний, і вони намагатимуться його видавити. Але всі їхні спроби обійти Авдіївку, видавити Авдіївський гарнізон або взяти його в оперативне оточення приречені. Вони покладуть певну кількість людей, дійдуть знову до 500 за добу, як і в районі Бахмута, і потім заспокояться", - резюмував Роман Світан.

Раніше експерт повідомляв, що ворог намагається повторити в Авдіївці такий самий сценарій, як у Бахмуті.

Нагадаємо, що радник головнокомандувача ЗСУ, американський офіцер Ден Райс назвав щомісячні втрати РФ та анонсував контрнаступ ЗСУ.

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