Обізвав Путіна су**ю  та заговорив про громадянську війну: окупант заявив, що росіяни - раби (перехоплення)

Російський окупант, який воює проти України, заявив, що до мобілізованих ставлення гірше, ніж до "зеків". Він також обізвав Путіна су**ю та заявив, що обов'язково проголосує проти нього, якщо доживе до виборів.

Про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський окупант у розмові з матір'ю бідкається на те, що в армії РФ до мобілізованих ставлення гірше, ніж до "зеків". Він зазначив, що ув'язнених через 6 місяців заберуть з фронту, а він і далі буде на передовій.

"Рота "зеків" стоїть за нами на другій лінії оборони, ми стоїмо на передовій. Я просто потрапив у рабство, тобто як у царській Росії. Навіть до "зеків" краще ставлення. Основні сили Путін залишив у Москві", - говорить він.

Загарбник також обзиває Путіна су**ю та каже, що "якщо доживе, то проголосує проти нього". Коли його мати намагається захистити диктатора, окупант іронізує, що "хай вона ще більше дивиться телевізор". Він вважає, що "основні сили РФ перебувають у Москві", щоб захищати диктатора від ймовірної громадянської війни.

Нагадаємо, терорист Гіркін поскаржився, що в армії РФ знову не вистачає людей.

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