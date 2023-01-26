Обізвав Україну та президента: Медведєв влаштував істерику через заяву Зеленського про Путіна

Медведєв у своїй манері почав істерити та погрожувати.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв влаштував істерику через висловлювання президента Зеленського про російського диктатора Путіна.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Запасний президент РФ" обізвав нашу державу "палатою 404". Також він накинувся на українського лідера та в істеричній манері обізвав Володимира Зеленського нецензурними словами.

Наприкінці своєї істерики Медведєв заявив, що мовляв Україна, як держава, існує завдяки західним партнерам, які надсилають нам зброю та фінансову допомогу.

Президента України він назвав "хороброю моською", а Росію нібито "терплячим слоном".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не зацікавлений у зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним. Глава держави прагне зробити все, щоб російські окупанти, яких же Путін і відправив знищувати Україну, якомога швидше покинули нашу країну.

У Кремлі різко на це відреагували, мовляв, Зеленський давно перестав бути можливим опонентом для глави РФ.

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