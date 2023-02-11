Обізвав Україну та пригрозив Європі "зникненням": Медведєв влаштував істерику через одяг Зеленського

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову влаштував істерику. На цей раз йому не сподобався одяг президента Володимира Зеленського під час візиту до Великої Британії та країн Європейського союзу.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Путініст вкотре назвав Україну "країною 404" та водночас "поспівчував" українцям, які воюють проти окупантів у складі ЗСУ.

Також він накинувся на Володимира Зеленського через одяг, в якому президент відвідував Велику Британію та зустрічався з європейським лідерами. Медведєв, який полюбляє одягати дорогі західні бренди, вважає, що образ Володимира Зеленського - це "національне приниження" для європейців, яке вони б могли ще стерпіти від США, а зараз мусять "страждати" через Україну.

Європейських лідерів Медведєв назвав "недомірками, дилетантами, махровими русофобами", а українське керівництво - "вимагачами". Зустріч президента України з європейськими лідерами Медведєв назвав "цирком виродків". Також у "запасного президента РФ" сталась істерика і через те, що мовляв Європа "скоро зникне" через США, Польщу та країни Балтії.

Нагадаємо, раніше Медведєв влаштував істерику через висловлювання президента Зеленського про російського диктатора Путіна.

Зеленський заявив, що наразі не зацікавлений у зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним. Глава держави прагне зробити все, щоб російські окупанти, яких же Путін і відправив знищувати Україну, якомога швидше покинули нашу країну.

Читайте також: