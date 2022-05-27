Облаштовують "третю лінію оборони": в ISW заявили, що окупанти готуються до тривалих операцій на півдні

Облаштовують "третю лінію оборони": в ISW заявили, що окупанти готуються до тривалих операцій на півдні

Російські війська протягом останніх кількох днів продовжували постійне просування навколо Сєвєродонецька і, ймовірно, прагнуть повністю оточити район Сєвєродонецьк-Лисичанська найближчими днями.

Російські війська в окупованих районах південної осі готують "третю лінію оборони", щоб закріпити довгостроковий контроль над регіоном і готуватися до відбиття ймовірних майбутніх українських контрнаступів.

Про це інформує Американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними ISW, р осійські війська, ймовірно, готуються до контрнаступу українських військ і влаштовуються для тривалих операцій на півдні України.

Як зазначають спеціалісти, російські війська продовжують наполегливо просуватися на південь і захід від Попасної до Бахмута, але темпи просування росіян, ймовірно, сповільнюватимуться, коли вони наближатимуться до самого міста.

Основні зусилля РФ зосереджені зараз на східній Україні. Російські війська 26 травня продовжили спроби просування на південний схід від Ізюма до Слов’янська.

"Наступальні дії свідчать про те, що російські війська сподіваються продовжити просування до кордонів Донецької області та злитися з операціями навколо Лимана, який російські війська повністю захопили 26 травня", - йдеться в повідомленні.

Також 26 травня російські війська зосередилися на утриманні своїх позицій навколо Харкова й зосередилися на покращенні своїх тактичних позицій та зміцненні оборонних рубежів на південній осі.

"Південне оперативне командування України заявило, що російські війська створюють «третю лінію оборони» в окупованій Херсонській області, вказуючи на те, що вони готуються до тривалий конфлікт у цьому районі та заглиблення для відсічі ймовірних очікуваних контрнаступів України", - кажуть в ISW.

Повідомляється, що російські війська намагаються просунутися до адміністративного кордону Миколаїв-Херсон і 26 травня провели невдалі штурмові операції в районі Таврійського та Миколаївки.

"Окупаційні сили в Маріуполі продовжуватимуть посилювати адміністративний контроль над містом, але, ймовірно, не впевнені, якою буде остаточна політика анексії", - додали спеціалісти.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, за якої умови розгортанню війни в Україні можна було запобігти.

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