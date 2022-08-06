Облави на підприємствах і комерційних установах: в ОРДЛО нова хвиля примусової мобілізації

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей росіяни розпочали нову хвилю примусової мобілізації.

Для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву від 1 серпня на території ОРДЛО розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, непридатних для проходження служби та тих, які мали "відстрочку".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів.

"У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуса чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються. Тотальна примусова мобілізація триває в багатьох населених пунктах. Наприклад, на вулицях міста Хрустальний збільшилась кількість патрулів, які без пояснень забирають осіб чоловічої статі у військкомат. Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до воєнної служби", - йдеться у повідомленні.

Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу.

Зокрема поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети і каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 - 1945 років.

Нагадаємо, в Росії формують "добровольчі батальйони" з чоловіків без воєнного досвіду.

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