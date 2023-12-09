"Облави" на ухилянтів: генерал ЗСУ прокоментував ситуацію з мобілізацією в Україні

Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос наголосив, що за мобілізацію в Україні відповідає президент, прем'єр-міністр, міністерства та центральні органи влади; органи місцевого самоврядування, ОТГ і лише там десь військові.

Про це він сказав в інтерв'ю Radio NV.

"Це помилка, коли вважають, що підготовка ресурсів – це лише завдання Збройних сил. Так само як сприймають, що мобілізація – це суто (справа - ред.) військових. Одразу видно, що люди не читали закон Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку", - зазначив він.

Сергій Кривонос також додав, що коли бачить, як патрульні з Військової служби правопорядку "зупиняють людей і кого вмовляють, кого насильно запихають в автівку, потім привозять до територіального центру комплектування", він розуміє, що в областях, де це відбувається, влада участі в мобілізації не бере.

Нагадаємо, в Офісі президента прокоментували вручення повісток у тренажерних залах.

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