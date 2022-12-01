Обличчя немає, впізнали по курточці: рашисти вбили під час обстрілу Сумщини дитину з багатодітної сім’ї

На Сумщині під час ворожого обстрілу напередодні загинула дитина, яка не доїхала додому кілька метрів

Упродовж години росіяни випустили по місту Білопілля 35 артилерійських снарядів із САУ – зруйнували лікарню, кілька житлових будинків і вбили 15-річного хлопчика, який саме під’їжджав до свого двору на велосипеді, йдеться в ТСН.

Потужний артобстріл у Білопіллі почався о восьмій ранку – 15-річний Богдан саме був на базарі, продавав молоко, розповідає його хрещена. “Почали бахкати і він почав їхать додому, буквально трошки він не встиг. Бабуся забрала дітей у погреб, усі поховалися, а він буквально трошки не устиг”, - розповідає вона.

Хлопчик з багатодітної родини, був найстаршим серед дітей, опорою для батьків. На велосипеді не доїхав додому лічені метри, його життя обірвав російський снаряд. “Помічник був, по дому допомагав, корова, господарство – все на ньому було. Золота дитина була, коли я його побачила, підійшла. Я по курточці (впізнала - ред.), в нього тільки червона курточка була, я зрозуміла.., там обличчя немає”, - розповідає хрещена.

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Російські снаряди вибухали поблизу осель та на вулицях міста, осколками зруйновані 8 хат, багатоквартирний будинок, пошкоджені 8 автівок, припаркованих під лікарнею. Саму лікарню розстріляли в час, коли розпочався амбулаторний прийом і там перебувало багато пацієнтів. “Тут у нас якраз лавки, на яких сидять люди, я їм теж говорю, що давайте швидко і в укриття. Буквально хвилина може пройшла і стався оцей вибух. Слава Богу, що у нас ніхто на цьому місці не постраждав”, - розповідає лікарка.

Пряме влучання снаряда на другому поверсі повністю зруйнувало стіну. За годину, коли обстріл скінчився, лікарі прийшли оглянути наслідки ворожої атаки й зрозуміли, що працювати їм вже ніде. “Повністю зруйнований кабінет стоматолога із дороговартісним обладнанням і наш кабінет в непридатному для роботи стані, в перев’язувальній також є пошкодження”, - додають медики.

Головний лікар каже, у такому стані як операційна - без жодного вцілілого вікна – решта відділень. Пошкоджений рентгенкабінет, хірургія, педіатрія та поліклініка. Коли лікарня знову запрацює, стане відомо після обстеження. Поки ж рятувальники розбирають завали та зруйновані конструкції.

Лікарню відбудуть, упевнені тут, найголовніше – людські життя. Від російських снарядів вдалося захистити усіх пацієнтів та медиків, що перебували в лікарні.

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