Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Обличчя немає, впізнали по курточці: рашисти вбили під час обстрілу Сумщини дитину з багатодітної сім’ї

Дата публікації
Перегляди
1405
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Обличчя немає, впізнали по курточці: рашисти вбили під час обстрілу Сумщини дитину з багатодітної сім’ї

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

На Сумщині під час ворожого обстрілу напередодні загинула дитина, яка не доїхала додому кілька метрів

Упродовж години росіяни випустили по місту Білопілля 35 артилерійських снарядів із САУ – зруйнували лікарню, кілька житлових будинків і вбили 15-річного хлопчика, який саме під’їжджав до свого двору на велосипеді, йдеться в ТСН.  

Потужний артобстріл у Білопіллі почався о восьмій ранку – 15-річний Богдан саме був на базарі, продавав молоко, розповідає його хрещена. “Почали бахкати і він почав їхать додому, буквально трошки він не встиг. Бабуся забрала дітей у погреб, усі поховалися, а він буквально трошки не устиг”, - розповідає вона.

Хлопчик з багатодітної родини, був найстаршим серед дітей, опорою для батьків. На велосипеді не доїхав додому лічені метри, його життя обірвав російський снаряд. “Помічник був, по дому допомагав, корова, господарство – все на ньому було. Золота дитина була, коли я його побачила, підійшла. Я по курточці (впізнала - ред.), в нього тільки червона курточка була, я зрозуміла.., там обличчя немає”, -  розповідає хрещена.

Російські снаряди вибухали поблизу осель та на вулицях міста, осколками зруйновані 8 хат,  багатоквартирний будинок, пошкоджені 8 автівок, припаркованих під лікарнею. Саму лікарню розстріляли в час, коли розпочався амбулаторний прийом і там перебувало багато пацієнтів. “Тут у нас якраз лавки, на яких сидять люди, я їм теж говорю, що давайте швидко і в укриття. Буквально хвилина може пройшла і стався оцей вибух. Слава Богу, що у нас ніхто на цьому місці не постраждав”, - розповідає лікарка. 

Пряме влучання снаряда на другому поверсі повністю зруйнувало стіну. За годину, коли обстріл скінчився, лікарі прийшли оглянути наслідки ворожої атаки й зрозуміли, що працювати їм вже ніде. “Повністю зруйнований кабінет стоматолога із дороговартісним обладнанням і наш кабінет в непридатному для роботи стані, в перев’язувальній також є пошкодження”, - додають медики.

Головний лікар каже, у такому стані як операційна - без жодного вцілілого вікна – решта відділень. Пошкоджений рентгенкабінет, хірургія, педіатрія та поліклініка. Коли лікарня знову запрацює,  стане відомо після обстеження. Поки ж рятувальники розбирають завали та зруйновані конструкції. 

Лікарню відбудуть, упевнені тут, найголовніше – людські життя. Від російських снарядів вдалося захистити усіх пацієнтів та медиків, що перебували в лікарні.

Читайте також:

До України прибув автор передачи "Вижити будь-якою ціною" Беар Гріллс: зустрівся з Зеленським та поставив йому важливе питання

"Опущений" і "півень": колишній співробітник КДБ пояснив, кому вигідна дискредитація Пригожина

Нелегальний виїзд до ЄС: СБУ ліквідувала шість нових каналів втечі "ухилянтів" (фото)

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1405
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація