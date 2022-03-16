Обличчя війни: Олена Курило, хореографиня з Чугуєва, стала чи не найвпізнаванішим символом злочину росіян

Олена каже, те, що вона лишилося живою – чисте диво.

ТСН розкаже історію Олени Курило, хореографиню з містечка Чугуїв, що випадково для себе і попри власне бажання стала чи не найвпізнаванішим символом російсько-української війни.

Її обличчя у всьому світі запам’ятали, як обличчя – війни. 25 лютого, всього через добу після того, як перші російські бомби полетіли в українські житлові квартали, американські та європейські газети вийшли з її портретом на перших полосах. 26 співачка Мадонна постить коротке відео у своєму "Інстаграмі". Чую твою брехню і не приймаю її - промовляє співачка, звертаючись до Путіна та показує йому – середній палець. Трагедію українців вона ілюструє тим-таки портретом. «Ніколи я не хотіла такої слави», - каже Олена.

Все життя вона живе в українському Чугуєві, тридцять років – працювала хореографом, останні чотири – вихователькою у дитячому садочку.

У той ранок, як і тисячі українців вона прокинулася, від вибухів. «Коли вибухнуло в аеропорту, то ми зрозуміли, що то вже початок кінця», - каже жінка.

Підскочила, почала кидати речі та документи у сумку. Останнє, що пам’ятає – спалах та шматки битого скла, що розлітаються, ніби у кіно. «Єдине, що в голові – Господи, я ще не готова вмерти!» - пригадує жінка.

Олена каже, те, що вона лишилося живою – чисте диво. Складність поранень спочатку не усвідомила і відмовилась сідати у швидку. Лише згодом зрозуміла, що все тіло посічене склом. А найстрашніше – скло в очах. «Я зовсім не бачу. Я бачу десь світло, в кінці, як то кажуть, а так зовсім не бачу», - розповідає Олена.

Аби відновити зір, їй потрібна операція. Після консультацій з лікарями виявилось: кожен день зменшує її шанси відновити зір. Але її місто – закрите, Чугуїв та околиці, під постійними обстрілами, тож, зараз виїхати на лікування вже неможливо. Після того, як її фото стало відомим на весь світ їй пропонували прихисток та лікування у Європі. Але, каже, ані про еміграцію, ані про тимчасовий притулок на чужині навіть думати не хоче. «Я навіть коли їду кудись відпочивати на тиждень, мені вже через тиждень хочеться додому, я не можу», - запевняє Олена.

Обличчя цієї війни: історія хореографині з Чугуєва

Вона абсолютно впевнена у перемозі України. «Нам треба єднатися. Не треба впадати в паніку, треба бути добрішим, милосерднішим, треба вірити – це наша земля, і хто з мечем прийде, від нього загине», - каже жінка.

А ще в неї є мрія, аби газети, що зробили її обличчя – обличчям війни, після перемоги опублікували новий портрет. «Хай це фото, де я була обличчям війни, стане не обличчям війни, а обличчям миру. І переслала їм це фото в українських вишиванках», - розповідає жінка.

Читайте також:

Ворог вже частіше ховається у лісах, але стає жорстокішим щодо мирного населення

103 дитини вже вбито російськими військами в Україні від початку війни

Росія залишиться в ПАРЄ до кінця року, тож поки є можливість притягнути її до відповідальності