- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 2764
- Час на прочитання
- 1 хв
Обмеження Starlink від Маска та нові шокувальні рішення Трампа: головні новини ночі 21 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 жовтня 2026 року:
Маск особисто наказав обмежити Starlink для України: що з'ясували журналісти WSJ Читати далі –>
Адміністрація Трампа вимагала таємно зламати машину для голосування: що з'ясували журналісти Читати далі –>
Росія накопичила тисячі ракет і дронів перед зимою: у ГУР розкрили масштаби загрози Читати далі –>
В окупованому Луганську пролунали десятки вибухів: під ударом опинився центр зв'язку Читати далі –>
Кількість постраждалих від атаки на Київ зросла: троє людей у тяжкому стані Читати далі –>
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: