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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2764
Час на прочитання
1 хв

Обмеження Starlink від Маска та нові шокувальні рішення Трампа: головні новини ночі 21 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Трамп і Маск

Трамп і Маск / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 жовтня 2026 року:

  • Маск особисто наказав обмежити Starlink для України: що з'ясували журналісти WSJ Читати далі –>

  • Адміністрація Трампа вимагала таємно зламати машину для голосування: що з'ясували журналісти Читати далі –>

  • Росія накопичила тисячі ракет і дронів перед зимою: у ГУР розкрили масштаби загрози Читати далі –>

  • В окупованому Луганську пролунали десятки вибухів: під ударом опинився центр зв'язку Читати далі –>

  • Кількість постраждалих від атаки на Київ зросла: троє людей у тяжкому стані Читати далі –>

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