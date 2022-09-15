"Обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці": в Міноборони розповіли, яким джерелам інформації можна довіряти

В Україні до державних таємниць найвищого ступеню мають доступ лише декілька осіб. Вони володіють інформацію щодо операцій, які проводять наші військові.

Державну інформацію, яка має обмежений доступ, знає дуже вузьке коло посадовців. Проте в соцмережах часто спливають дані щодо операцій українських військових. Однак ця інформація здебільшого є фейковою.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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“За посадою, лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеню секретності. Я, в межах повноважень, знаю, хто яку операцію на сході чи півдні планував, хто був проти чого, і хто за. Але бачу, що деякі дописувачі соцмереж пишуть про деталі планування військових операцій та прийняття рішень так, ніби теж мають доступ і ніби в них є законний дозвіл це поширювати”, - наголосила Ганна Маляр.

Також вона додала, що здебільшого інформація, яку публікують “лідери думок”, є фейковою. Але такими “джерелами” повинні займатися правоохоронці.

“Якщо станеться несанкціонований витік інформації - будемо реагувати відповідно до закону. Зараз дуже динамічний час і якась частина таємної інформації законним шляхом оперативно набуває статусу доступної та оприлюднюється. Тобто підхід у держави дуже гнучкий і орієнтований на потреби та запити суспільства. Разом з тим ви повинні чітко розуміти, що навіть коли є законні підстави поширити таємну інформацію, то довіряти можна тільки офіційним джерелам та офіційним особам”, - акцентувала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що українські піротехніки за добу знешкодили понад тисячу вибухових предметів.

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