"Обмежені лише здоровим глуздом": заступник держсекретаря США про удари по території РФ

Заступник держсекретаря США із політичних питань Джон Басс під час свого візиту до Києва заявив, що спроможність ЗСУ бити по цілях у Росії не обмежена географією, а "лише здоровим глуздом".

Про це пише "Голос Америки".

Басс також наголосив, що не вдаватиметься в оперативні деталі щодо намірів стосовно українських ударів по цілях в Росії, щоб не дати їй можливість вжити контрзаходів.

"Ми хочемо переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію як безпечний притулок, з якого можна безкарно атакувати українські сили", - пояснив посадовець США.

У відповідь на запитання журналістки видання Басс наголосив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом наразі і США та інші союзники зосереджені саме на цьому. Однак підтримка України не обмежується лише наданням ППО.

"Ми не обговорюємо лише те, які системи будуть надані. У нас є потужна інтенсивна розмова про те, як ми можемо продовжувати допомагати українцям виробляти тут, в Україні, те, що вам потрібно для захисту", - додав заступник держсекретаря США із політичних питань Джон Басс.

Нагадаємо, видання Washington Post дізналося, що США встановили обмеження на удари по території РФ – на яку глибину може бити Україна.

Читайте також провідні новини дня: