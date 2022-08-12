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Обмежений в просуванні суходолом ворог застосовує армійську авіацію та ракетно-артилерійське озброєння: подробиці

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Обмежений в просуванні суходолом ворог застосовує армійську авіацію та ракетно-артилерійське озброєння: подробиці

Фото: Getty Images

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 11.08.2022.     

Про це пише оперативне командування «Південь».                                 

  • Ситуація в південній операційній зоні стабільно напружена, але під контролем сил оборони.
  • Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без суттєвих змін у складі та положенні.
  • Обмежений в просуванні суходолом, ворог застосовує армійську авіацію та ракетно-артилерійське озброєння для демонстрації сили вздовж лінії зіткнення.
  • В напрямку наших позицій та вивільнених населених пунктів нанесено 8 ударів гелікоптерами, 4 удари штурмовою авіацією. Українських втрат немає.
  • Внаслідок удару РСЗВ “Смерч” по Березнегуватому. Поранення отримав місцевий мешканець.

Гарячі новини з Донеччини: де нині війна, вибух у Донецьку, евакуація. Павло Кириленко в ТСН

Гарячі новини з Донеччини: де нині війна, вибух у Донецьку, евакуація. Павло Кириленко в ТСН

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
589
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