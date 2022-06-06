Обмеження на купальний сезон в Одесі постійно посилюють через відпочивальників, які йдуть на заміновані пляжі

Обмеження на купальний сезон в Одесі постійно посилюють через відпочивальників, які йдуть на заміновані пляжі

Одеса купальний сезон зустрічає замінованими, а через це незвично порожніми пляжами. Вздовж берегової лінії моря можна гуляти, а от виходити на пісок – ні.

За дотриманням заборони уважно слідкують поліцейські та військові зі зброєю. Час до часу їм доводиться виганяти з води тих, хто заради одного пірнання ризикує життям, йдеться в ТСН.

По бетонному настилу ще минулого тижня можна було впритул підійти до моря і принаймні недовго потримати у воді ноги, але тепер і на це тверде покриття діє заборона. Прохід обмежує попереджувальна стрічка і поліцейський з автоматом.

«Мене напружує, що така спека і не можна спуститися до моря, хоча б просто зануритися. Хоча б якась зона повинна бути, ну, метр- два має бути у доступі для народу», - каже одна із відпочивальниць.

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На закрите море нарікають і власники прибережних кав’ярень та ресторанчиків. Основний потік їхніх клієнтів – пляжники. Тепер серед відвідувачів лише ті, хто просто прийшов подихати свіжим морським повітрям.«Та кількість людей, яка б була піску, вона б прийшла до мене, як це було раніше. На жаль, на сьогодні так – ну це не головне, головне щоб ми перемогли і був мир і все буде добре тоді», - переконаний власник кав’ярні Олег.

Заборону щодня посилюють через відчайдух. Один із чоловіків пірнув у море з пірсу, а коли прибула поліція, довго сидів у воді та боявся вийти. Довелося з допомогою інших пірнальників вивести порушника на берег та вдягти на нього кайданки. Та вкотре пояснити відпочивальникам, чому купального сезону в Одесі не буде допоки триває війна.

«Перше - це міни, і другу причину назвали, що якщо дозволити купатися людям, то буде зосередження людей і можлива провокація наших недоброзичливців, у тому сенсі, що вони можуть сюди зарядити ракету», - пояснюють місцеві.

Натомість одесити зачастили до прогулянкової набережної над морем, там де немає піску. Тут прямо з берега рибалять, засмагають і навіть приймають водні процедури.

Як довго діятиме заборона на одеських пляжах і чи зможуть туристи безпечно відпочити цьогоріч в курортній Одесі залежить від наших Збройних сил, які роблять усе, щоб вигнати ворога з української землі. Цивільних вони просять берегти свої життя і виконувати всі накази і застороги.

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