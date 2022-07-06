Обмеження на пересування для військовозобов'язаних: Залужний скасував скандальний документ

Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Валерій Залужний повідомив, що 6 липня відбулося засідання Ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Під час цього розглядалося питання обмеження на пересування для військовозобов'язаних.

"Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних сил України та військово-політичного керівництва держави", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також додав, що він скасував дію цього документа.

"Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів. Як головнокомандувач Збройних сил і громадянин України, закликаю українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави", - наголосив Валерій Залужний.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Генеральний штаб надалі не ухвалювати без нього подібних рішень і пообіцяв "розібратися" з цим питанням.

Він доручив міністрові оборони Олексію Резнікову, начальникові Генштабу Сергію Шапталі і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному 6 липня доповісти всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.

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