Обмеження споживання електроенергії 8 листопада: деталі відключень у Києві та семи областях

У вівторок введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається.

У вівторок, 8 листопада, протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях.

Введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

"Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтеся ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – від 6:00 до 11:00 та від 17:00 до 23:00. Поки ви економите, енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що ситуація з електропостачання в Україні покращиться вже за тиждень. Проте за умови, що російські окупанти знову не обстрілюватимуть нашу енергетичну інфраструктуру. Він зазначив, що нині найскладніша ситуація у Київській та Харківській областях.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, що якщо не буде масованих ракетних обстрілів, то енергетики за 2-3 тижні зможуть стабілізувати ситуацію з електрикою.

Проте українська військова розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Його мета - дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

Вимкнення світла – чому сусід має електрику, а я ні?

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