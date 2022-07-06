Обмеження в пересуванні Україною: правозахисниця детально прояснила повідомлення Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України 5 липня повідомив, що призовники, військовозабов'язані та резервісти не мають права виїжджати з регіону проживання без спеціального дозволу.

Українці бурхливо відреагували на обмеження та вимагали роз'яснень. Люди обурені: повідомлення Генштабу неузгоджені та незрозумілі, більше того - багато хто проживає не за місцем реєстрації або пересувається країною під час війни для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб.

Правозахисниця Юлія Сегеда проаналізувала законодавчі норми та пояснила, про що йдеться мова.

Вона підкреслила, що норма закону про обмеження у пересуванні Україною не нова. Вона діє з 1992 року. Однак порядок надання дозволів - "свіжий". Саме він викликав обурення та непорозуміння.

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Головна норма права, на яку посилається Генштаб

П.16 ч.1 ст.8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану":

забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу СБУ чи СЗРУ; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби.

Щодо "виїзду",

то в ч.3 та 4 ст.37 (Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього) закону "Про військовий обов'язок і військову службу" вказано:

призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку (ч.3);

та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку (ч.3); у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів СБУ, СЗРУ - без дозволу відповідного керівника) (ч.4).

Правозахисниця підкреслила, що цей закон був прийнятий 1992 року і цей пункт не змінювався.

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Кого це стосується?

Згідно ч.6 ст.22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачається заборона (без дозволу посадової особи) зміни місця проживання за умов, якщо:

громадянин перебуває на військовому обліку;

оголошено мобілізацію.

Тож два нормативних акта говорять про громадян, які перебувають на військовому обліку, пояснила Сегеда.

Що заборонено?

Два основних нормативних акта говорять про зміну місця проживання.

Правозахисниця заважила, що заборони на тимчасовий виїзд, наприклад для повсякденних потреб, службового командирування тощо, та переміщення немає.

Доповнювати закони Генеральний штаб не може, як і тлумачити їх.

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Що таке місце проживання/перебування?

Відповідно до ст. 29 Цивільного кодексу України та Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні:

місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово (ч.1);

є (ч.1); фізична особа може мати кілька місць проживання (ч.6).

Відповідно до п.1.2. Розділу І Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів:

реєстрація місця проживання або місця перебування особи - внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції. Відомості про місце проживання та місце перебування особи вносяться до паспорта громадянина України , тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця , посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі - паспортний документ), довідки про звернення за захистом в Україні;

, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, , посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі - паспортний документ), довідки про звернення за захистом в Україні; громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів (п.2.1).

За вказаним порядком, реєстрація місця проживання здійснюється зі зняттям з реєстрації по минулому місцю проживання і для реєстрації подається документ на право власності або користування житлом.

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Що це все означає?

"Отже, я розумію положення вказаних норм як заборону зніматись з реєстрації та реєструватись за новим місцем проживання без дозволу військового комісаріата (ТЦКтаСП). І тоді такий дозвіл видається в Порядку надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час, який був розроблений Генштабом", - пояснила правозахисниця.

Сегеда підкреслила, що не бачить підстав для розширеного тлумачення цих норм та не бачить правових підстав для заборон переміщення та виїздів з міста, районну, області.

"Я поки що не буду коментувати документи Генштабу, тому що наразі є протягом дня різні позиції від різних спікерів. А тому вважаю, що розуміння Генштабу треба узгодити з нормативними актами", - додала вона.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Генеральний штаб надалі не ухвалювати без нього подібних рішень і пообіцяв "розібратися" з цим питанням.

Він доручив міністрові оборони Олексію Резнікову, начальникові Генштабу Сергію Шапталі і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному 6 липня доповісти всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.

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