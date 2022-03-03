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Обмеження зняті: Комітет Ради дозволив цивільним в Україні відстрелювати "освободителей"

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Обмеження зняті: Комітет Ради дозволив цивільним в Україні відстрелювати "освободителей"

УНІАН

Також комітет правоохоронної діяльності одностайно проголосував за посилення кримінальної відповідальності за мародерство

Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України підтримав зняття всіх обмежень на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для спротиву ворожим військовим на час воєнного стану.

Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп Андрій Осадчук.

"Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України щойно одностайно проголосував за суттєве посилення кримінальної відповідальності за мародерство і зняв всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ/іншої країни, на час воєнного стану", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялось, за тиждень війни в Україні затримали десятки мародерів. Кожного не просто затримали, а й винайшли сороміцьке покарання - зняли одяг та примотали до стовпів.

У Лубнах спіймали мародера і зняли з нього штани з трусами

У Лубнах спіймали мародера і зняли з нього штани з трусами

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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