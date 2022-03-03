Обмеження зняті: Комітет Ради дозволив цивільним в Україні відстрелювати "освободителей"

Також комітет правоохоронної діяльності одностайно проголосував за посилення кримінальної відповідальності за мародерство

Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України підтримав зняття всіх обмежень на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для спротиву ворожим військовим на час воєнного стану.

Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп Андрій Осадчук.

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"Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України щойно одностайно проголосував за суттєве посилення кримінальної відповідальності за мародерство і зняв всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ/іншої країни, на час воєнного стану", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялось, за тиждень війни в Україні затримали десятки мародерів. Кожного не просто затримали, а й винайшли сороміцьке покарання - зняли одяг та примотали до стовпів.