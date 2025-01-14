Що чекає на обмежено придатних, які не пройшли ВЛК, після 5 лютого

Чоловіки зі статусом "обмежено придатний" зобов’язані до 5 лютого пройти повторну військово-лікарську комісію, інакше їм загрожують штрафи.

Про це повідомила речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея у коментарі для "Про все".

Вона зазначила, що деякі військовозобов'язані самостійно проходять комісію, іншим зі статусом "обмежено придатний" вручають повістки.

"Коли людину, наприклад, зустрічаємо під час оповіщення й бачимо, що вона обмежено придатна, можемо виписати повістку або рекомендуємо звернутися до ТЦК, аби отримати направлення на ВЛК. Ще є варіант, що військовозобов'язаний може отримати розпорядження від підприємства, на якому працює. Є й чоловіки, які самостійно приходять", — розповіла речниця.

З 6 лютого почнуть штрафувати тих, хто не пройде ВЛК. Штраф становитиме від 17 до 25,5 тисяч гривень. ВЛК обов’язкова для всіх обмежено придатних, включаючи військовослужбовців із пораненнями.

Обмежено придатні зі покращеним здоров'ям продовжать службу, поранені можуть перейти в тил або звільнитися. Непридатні за законом не служать. Проходження ВЛК — обов’язкова процедура для всіх.

Раніше ТСН.ua зібрав все, що відомо про те, хто повинен повторно пройти ВЛК після того, як в Україні скасували статус військовозобов'язаних "обмежено придатний".

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