Обмежено придатні за станом здоров’я можуть бути мобілізовані: чи відправлятимуть їх на передову

Ця категорія громадян не проходитиме службу у бойових частинах, запевняють у ЗСУ.

Військовозобов’язані, які лікарняними комісіями визнані обмежено придатними до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані.



Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Centre.

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За його словами, служба цієї категорії громадян проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення. Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

Хто підпадає під категорію "обмежено придатна особа"

Кого можна вважати обмежено придатною особою — визначено в Положенні про військово-лікарську експертизу, затвердженому Наказом Міноборони України від 14.08.2008 № 402, пункт г 20.3 розділу ІІ (Медичний огляд). У постанові в довільній формі зазначається, які види служби може проходити така особа, а які їй протипоказані.

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

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