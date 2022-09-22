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Обмін Медведчука на захисників “Азовсталі” та промова Зеленського на Генасамблеї ООН: головні новини ночі 22 вересня

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Обмін Медведчука на захисників “Азовсталі” та промова Зеленського на Генасамблеї ООН: головні новини ночі 22 вересня

Фото: СБУ

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 22 вересня:

  • 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. Читати далі –>
  • У зверненні до Генасамблеї ООН Зеленський говорив про злочини держави-агресора, перелічив способи її покарання та запропонував свою “формулу миру”. Читати далі –>
  • У кількох регіонах Росії військові комісари заборонили залишати межі регіону тим, хто підлягає мобілізації. Читати далі –>
  • На російсько-грузинському кордоні зібралися величезні черги охочих покинути Росію. Читати далі –>
  • Експрезидента США Дональда Трампа та трьох його дорослих дітей звинуватили у бізнес-шахрайстві. Читати далі –>

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