Обмін Медведчука на захисників “Азовсталі” та промова Зеленського на Генасамблеї ООН: головні новини ночі 22 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 22 вересня:
- 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. Читати далі –>
- У зверненні до Генасамблеї ООН Зеленський говорив про злочини держави-агресора, перелічив способи її покарання та запропонував свою “формулу миру”. Читати далі –>
- У кількох регіонах Росії військові комісари заборонили залишати межі регіону тим, хто підлягає мобілізації. Читати далі –>
- На російсько-грузинському кордоні зібралися величезні черги охочих покинути Росію. Читати далі –>
- Експрезидента США Дональда Трампа та трьох його дорослих дітей звинуватили у бізнес-шахрайстві. Читати далі –>
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