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- Війна
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Обмін обстрілами між Ізраїлем та Іраном й атака на Кременчук: головні новини ночі 15 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 червня 2025 року:
Кількість загиблих внаслідок удару іранської ракети на півночі Ізраїлю зросла до трьох осіб Читати далі –>
РФ атакувала Кременчук "Шахедами" та ракетами: наймасовіша атака від початку війни Читати далі –>
Ізраїль завдав ударів по ядерних об’єктах у Тегерані: знищено штаб іранського МО та архіви Читати далі –>
Ізраїль закликає США вступити у війну з Іраном для ліквідації ядерної програми Читати далі –>
Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: де пролунали вибухи Читати далі –>