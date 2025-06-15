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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2274
Час на прочитання
1 хв

Обмін обстрілами між Ізраїлем та Іраном й атака на Кременчук: головні новини ночі 15 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ізраїль

Ізраїль / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 червня 2025 року:

  • Кількість загиблих внаслідок удару іранської ракети на півночі Ізраїлю зросла до трьох осіб Читати далі –>

  • РФ атакувала Кременчук "Шахедами" та ракетами: наймасовіша атака від початку війни Читати далі –>

  • Ізраїль завдав ударів по ядерних об’єктах у Тегерані: знищено штаб іранського МО та архіви Читати далі –>

  • Ізраїль закликає США вступити у війну з Іраном для ліквідації ядерної програми Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: де пролунали вибухи Читати далі –>

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