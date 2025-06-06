Обмін полоненими: у Координаційному штабі прокоментували інформацію, яку розповсюджує РФ

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Заяви представників держави-агресорки про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності. Триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

“Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших Захисників”, — наголосили там.

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Координаційний штаб наголошує, що готовий до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну "всіх на всіх".

Нагадаємо, українська сторона готова обміняти 500 військових, яких Росія планує передати у суботу та неділю, але досі не отримала від росіян списків для обміну, що ускладнює процес.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, про перебіг переговорів щодо обміну полоненими після другої зустрічі в Стамбулі. За його словами, українська сторона готова до обміну, проте поки не отримала списків осіб від російської сторони, що є ключовим для успішного проведення процедури.

«Поки що ми списки не отримали. Мені здається, це важливо. В цей раз, на відміну від минулого Стамбулу, ми домовилися. Я це сказав міністру ще до зустрічі, і росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки. Але ми поки що списків знов не отримали, знов, здається, якісь причини», — повідомив Зеленський.

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