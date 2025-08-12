"Обмін" територіями чи замороження конфлікту: чотири можливі сценарії для України

Кордони України можуть змінитись, якщо буде досягнута угода про припинення вогню / © ДПСУ

Питання «зміни кордонів» України набуло нової гостроти після заяви Дональда Трампа про необхідність «обміняти» території для досягнення мирної угоди. Хоча президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що «українці не даруватимуть свою землю окупанту», аналітики все ж розглядають різні сценарії того, як може виглядати лінія розмежування, якщо Україна та Росія домовляться про припинення вогню.

Про це йдеться у статті The Times, присвяченій аналізу гіпотетичних домовленостей.

Окрім Криму, який був анексований Росією ще 2014 року, під час гіпотетичних переговорів між Україною та Росію, імовірно, йтиметься про чотири області: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. Автори статті зауважують, що пропозиції Дональда Трампа не мають чітких деталей, але можна розглядати декілька варіантів.

Європейський сценарій

Європейські країни вважають, що будь-яке припинення вогню повинно ґрунтуватися на поточній лінії фронту, яка залишається відносно стабільною від 2022 року.

Однак російські війська продовжують повільно просуватися на сході, зокрема намагаючись оточити Покровськ. Це може зробити Путіна більш схильним продовжувати наступ, ніж зупиняти його.

Ціна Путіна

Бойові дії у Донецькій та Луганській областях тривають від 2014 року. Україна майже повністю втратила контроль над Луганщиною, але досі утримує третину Донеччини.

Видання зауважує, що Путін може назвати ціною за припинення вогню захоплення всього Донбасу. Це змусить Київ відмовитися від своїх укріплених оборонних позицій та зробить Йкраїну вразливою для нових спроб Кремля «відкусити» ще більше її території.

Поступки з боку України

2022 року Путін підписав «укази» про анексію всіх чотирьох областей — Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Однак російські війська так і не змогли окупувати Запоріжжя та були вибиті з північної частини Херсонщини під час українського контрнаступу.

З огляду на повільне просування російської армії, Путін може вимагати віддати під контроль Москви всі ці території як ціну за мир. Це б означало втрату значних земель, які ніколи не були повністю під контролем Росії.

Пропозиція «обміну територіями»

Дональд Трамп наполягає на тому, що будь-яка мирна угода передбачатиме «обмін» територіями. Видання зазначає, що Трамп вважає, що Росія окупувала деяку «першокласну прибережну власність» і він хотів би «спробувати повернути частину цієї території».

Це може означати обмін, за якого Путін отримує весь Донбас в обмін на повернення Україні частини Херсонської області. Однак, зазначається в статті, це вкрай малоймовірно, адже однією з головних цілей вторгнення Росії було створення сухопутного коридору до Криму саме через Херсонщину.

Нагадаємо, Україна може розглянути мирний план із замороженням фронту та поступкою територій. The Telegraph пише, що Київ готовий фактично поступитися вже окупованими територіями.