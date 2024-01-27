Обмін військовополоненим між Україною і РФ відбудеться найближчим часом – Буданов

Життя наших людей не повинні бути в небезпеці та у тих жахливих умовах, у яких їх зараз утримують росіяни, наголосив Кирило Буданов.

Обмін військовополоненими між Україною і Росією все ж відбудеться найближчим часом.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону 27 січня.

"Життя наших людей, наших громадян, військовослужбовців чи цивільних, воно не має бути в небезпеці і в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все, що можна зробити, ми зробимо. І я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", – заявив він.

Очільник ГУР додав, що "Україна з часом дізнається, що сталося з епізодом щодо авіакатастрофи Іл-76 та начебто військовополонених на борту".

Нагадаємо, військово-транспортний літак ІЛ-76 розбився у Бєлгородській області 24 січня. У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що на його борту могли бути як ракети С-300, так і люди. Також відомо, що того дня мав відбутися один з найбільших обмінів з початку повномасштабного вторгнення.

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