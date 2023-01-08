Обмін військовополоненими: додому повернулось 50 українських захисників (фото, відео)

У неділю, 8 січня, відбувся новий обмін полоненими. Додому повернулось 50 захисників України.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед тих, кого вдалось повернути з російського полону - це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

"Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Це не останній обмін. Наша задача - повернути всіх наших людей і ми її виконаємо. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу", - написав Єрмак.

Обміни полоненими між Україною та Росією

1 грудня Володимир Зеленський повідомляв, що станом на цей день Україна повернула з російського полону понад 1300 героїв.

31 грудня Україні повернула з російського полону 140 захисників. Це - оборонці Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича та бійці з Бахмутського напрямку.