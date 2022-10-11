Обмін військовополоненими: Жданов відповів, чому не повертають українських захисників

Військовий експерт повідомив про пріоритетних для росіян полонених.
Російське командування не йде на контакт щодо обміну військовополоненими. РФ не хоче забирати тіла своїх убитих солдатів, не хоче обмінювати полонених.
Про це розповів Олег Жданов - військовий експерт.
"Ми готові на обмін за формулою "всіх на всіх", аби витягти наших хлопців із полону. Я уявляю, що означає 6 місяців у російському полоні. Це неймовірний подвиг протистояння та боротьби за виживання. Але Росія не хоче. Ті обміни, що відбуваються, відбуваються лише з ініціативи РФ – не переговорного процесу. Міняють "кадировців", льотчиків. У тому числі, завдяки президентові Туреччини Реджепу Ердогану, вдалося обміняти керівний склад полку "Азов". І все", - констатував Жданов.
Обмін полоненими: що відомо станом на 11 жовтня
У вівторок, 11 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити з російського полону 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на 2 жовтня Україна провела з Росією 24 обміни. З російського полону повернули 808 осіб.
Нагадаємо, Україна і Росія 21 вересня провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.
Нагадаємо, президенти РФ та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Ердоган проведуть зустріч на Нараді з взаємодії та заходів довіри в Азії, яка пройде в Астані.
Раніше Ердоган зателефонував Путіну в його день народження, 7 жовтня. Вони поговорили телефоном про війну в Україні.
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