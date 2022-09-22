Обмін захисників Маріуполя на Медведчука: всі подробиці і реакція Росії

Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Українських бійців з полону зустрічали як героїв, з ними поспілкувався президент Володимир Зеленський. Натомість російські "патріоти" звинуватили свою владу в зраді. ТСН.ua зібрало всі подробиці обміну.

Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, звільнені українські військові, прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРОвці, митники, цивільні. Серед них – офіцери, командири, Герої України, захисники "Азовсталі".

Фото: Facebook/Служба безпеки України

Зокрема, серед звільнених - командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Фото: Facebook/Міністерство внутрішніх справ України

Звільнені й захисниці Мар'яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька, які потрапили в полон, перебуваючи при надії.

Також додому повертаються: п'ятеро громадян Великої Британії, двоє громадян США, один громадянин Марокко і громадянин Швеції, один громадянин Хорватії. Іноземним добровольцям за участь у війні на боці України окупанти погрожували стратою.

Також було оприлюднено список всіх 215 звільнених полонених.

Однією з умов обміну було, що п'ятеро офіцерів, які керували обороною Маріуполя, відправляються до Туреччини, де перебуватимуть до завершення війни під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана.

Сам Ердоган наголошує, що обмін став можливий завдяки його переговорам з президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним.

Крім того, Володимир Зеленський розповів, що з українського боку питанням звільнення наших полонених займається "достатньо потужна група".

"Нею керують четверо: керівник Офісу Єрмак, керівник нашої розвідки Буданов, голова СБУ Малюк і Рустем Умеров. А також дякую їхній команді – Дмитру Усову, омбудсмену Лубінцю, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському", – зазначив глава держави.

Чому обміняли Медведчука

Виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк розповів, що Служба безпеки перед обміном Віктора Медведчука повністю зафіксувала його провину у державній зраді і отримала від нього багато цінної інформації.

"Під час роботи по справах Медведчука ми знешкодили не одну агентурну мережу, затримали багатьох державних зрадників та здобули велику кількість важливої інформації, яку використовуємо у контррозвідувальних заходах. А тепер завдяки обміну ми змогли витягнути з російського полону героїв, на яких так чекають вдома", – зазначив він.

Він підкреслив, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді.

"Це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. Адже у такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого", - повідомив Малюк.

Як відреагували на обмін у Росії

Російська офіційна пропаганда вирішила "не помітити" обмін, обмежившись невеликими повідомленнями і коротеньким відео, де звільнені окупанти в темряві виходять з літака. Ані вшанування своїх військових, ані зустрічі з представниками влади - в Кремлі ці моменти традиційно ігнорують. Імен обміняних росіян також не оприлюднили.

Водночас, російські "патріотичні" телеграм-пабліки і блогери звинуватили Кремль у зраді і висловили обурення звільненням українських "неонацистів", яким ще недавно погрожували смертною карою.

"Звільнення 5 британських найманців і обмін складу полку "Азов", що ще залишався в полоні, зроблений вчора за домовленістю з арабськими еміратами і шановними київськими партнерами - це гірше ніж злочин... і гірше ніж помилка. Це - непрохідна дурість. Або – відверте шкідництво. Зробити це хоча б за пару днів до указу президента до мобілізації було, мабуть не можна. Знаєте, як це виглядає? - А так: вийшли до народу, закликали "постояти за Землю Руську", а потім... а потім тим, хто відгукнувся - насрали просто на голову. Відкрито, глумливо, зі смішками та примовками. Ніяк інакше особисто я таку "миротворчість" у день оголошення мобілізації сприймати не можу", - пише колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).

Російський "воєнкор" Андрій Руденко особливо обурився обміном Віктора Медведчука.

"Іноді краще взагалі нічого не писати. З ранку прокинувся, а там весь тг "патріотичного" сегменту переконує, як добре, що ми обміняли командирів "Азова". І в усіх одне й те саме, там льотчик і т.д. Відмінна новина, що там льотчики, а ще там Медведчук і т.д. Мені особисто нудить від однієї згадки про цей обмін. Ну, мабуть, Вітя дорого коштує. 55/215. Але ж там льотчики…" - пише пропагандист.

Популярний у рашистів телеграм-канал WarGonzo назвав обмін "знущанням":

"215 - 87 = 128 полонених російських солдатів і офіцерів Росія залишила в полоні в Української Держави. Адже це так зараз виглядає? Груба математика, без урахування посад та спеціалізації обмінюваних. Навіть без урахування. "Я солдата на фельдмаршала не міняю" – Сталін одразу згадується. А у нас Медведчук. А в них Калина та Редіс повернулися до неонацистського городу. Особисто я не проти, щоб ватажків "Азова" обмінювали. Але якоюсь особливою знущальною умовою обміну виглядає те, що командири "Азова" всю СВО мають відпочивати в Туреччині".

Російський блогер Анатолій Несміян вказав на важливу деталь в історії обміну полоненими:

"Вже всі в курсі, що Путін своїх не кидає і свого Медведчука він витяг. Молодець. На "тому боці" вся Україна побачила своїх героїв, з ними спілкувався особисто президент, сльози, подяки, емоції та все як належить. Залишилася третя сторона угоди: 55 російських військових, які йшли як навантаження до цього гешефту. Цих 55 людей завантажили як мішки з картоплею на якомусь темному аеродромі, зробили дуже здалеку якусь фотографію, хто такі, що з ними, куди їх повезли — невідомо та й нецікаво. Патріотична Z-(або зомбі — кому як завгодно) громадськість більше обговорювала нездійсненний тепер розстріл полонених "Азова", аніж цікавилася "своїми" полоненими".

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