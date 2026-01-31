Обміни полоненими: РФ уникає звільнення "азовців" – що відомо

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Реклама

Росія не зацікавлена в обміні військовополонених із підрозділу «Азов» і погоджується на звільнення лише поодинокої кількості бійців.

Про це заявив молодший сержант першого корпусу «Азов» Нестор Барчук у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, за весь час повномасштабної війни Росія відпускала азовців лише кілька разів. «Коли взагалі востаннє Росія відпускала саме азовців як військовополонених? Росія не хоче відпускати і відпускає дуже невелику кількість — один, два, три», — зазначив Барчук.

Реклама

Він додав, що найбільші обміни відбувалися тоді, коли Росія була зацікавлена в цьому. «Найбільші обміни були під час обміну Медведчука і російських пілотів, а також після успіхів Курської операції, коли Сили оборони України взяли в полон велику кількість російських військових», — сказав він.

За словами військового, у переважній більшості випадків саме Україна виступає ініціатором обмінів. «У нас у полоні здебільшого російські військові, які живуть за межею бідності та є вихідцями з поневолених народів, тоді як наші полонені в Росії — це найкращі сини України», — наголосив Барчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому так давно відбувалися великі обміни полоненими з Росією.