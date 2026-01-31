- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 1 хв
Обміни полоненими: РФ уникає звільнення "азовців" – що відомо
Росія вкрай рідко погоджується на обмін військовополонених з підрозділу «Азов».
Росія не зацікавлена в обміні військовополонених із підрозділу «Азов» і погоджується на звільнення лише поодинокої кількості бійців.
Про це заявив молодший сержант першого корпусу «Азов» Нестор Барчук у коментарі Новини.LIVE.
За його словами, за весь час повномасштабної війни Росія відпускала азовців лише кілька разів. «Коли взагалі востаннє Росія відпускала саме азовців як військовополонених? Росія не хоче відпускати і відпускає дуже невелику кількість — один, два, три», — зазначив Барчук.
Він додав, що найбільші обміни відбувалися тоді, коли Росія була зацікавлена в цьому. «Найбільші обміни були під час обміну Медведчука і російських пілотів, а також після успіхів Курської операції, коли Сили оборони України взяли в полон велику кількість російських військових», — сказав він.
За словами військового, у переважній більшості випадків саме Україна виступає ініціатором обмінів. «У нас у полоні здебільшого російські військові, які живуть за межею бідності та є вихідцями з поневолених народів, тоді як наші полонені в Росії — це найкращі сини України», — наголосив Барчук.
Нагадаємо, раніше ми писали про те що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому так давно відбувалися великі обміни полоненими з Росією.