"Обміняти пам'ятники на дрова" - росіяни звернулися з проханням до Дніпра: у мерії відповіли

В Україні триває декомунізація. Цього разу монумент російському Ломоносову знесли у Дніпрі. Це змусило росіян "бити на сполох".

Про це пише 24 канал.

Так жителі Кремінки (Калузька область) надіслали лист у мерію "Дніпропетровська".

У ньому недалекі росіяни вирішили випросити демонтовані пам'ятники Ломоносову, Максіму Горькому, Алєксандру Пушкіну. Ба-більше, вони попросили обміняти їх на дрова. Мерія міста швидко зреагувала та дала відповідь.

Відповідь мерії

Насамперед там нагадали, що такого міста як "Дніпропетровськ" уже давно немає. Водночас, оскільки адміністрація Кремінки застрягла у минулому, можна звертатися до представника місцевої влади як до "старости села" чи "глави робочого селища".

Запитали у мерії Дніпра і про те, що знають місцеві Кремінки про скасування кріпацтва та привітали росіян з тим, що до них нарешті провели інтернет.

Тим часом, в Офісі президента відреагували на погрози заступника голови російського радбезу Дмитра Медведєва щодо ракет, які Україні передадуть зі США.

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