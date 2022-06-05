"Обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники": в ОП назвали позицію Угорщини "людожерською"

"Обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники": в ОП назвали позицію Угорщини "людожерською"

В Офісі президента відреагували на слова спікера угорського парламенту про "особисті психічні проблеми" Володимира Зеленського.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Угорщина блокує будь-які реакції на звірства Росії в Україні.

Про це він написав у Twitter.

Подоляк назвав Угорщину єдиною "проблемною" країною у європейській родині.

“Єдина “проблемна” країна у європейській родині, пане Ласло Кевер, це Угорщина, яка блокує будь-які реакції на звірства росії в Україні”, – заявив Подоляк.

Представник ОП закликав офіційний Будапешт "перестати хизуватися своєю людожерською позицією", адже подібні заяви залишать Угорщині не найкраще місце в підручниках історії.

Він наголосив, що час завжди показує, "хто є хто".

“Російські кати вбивають, ґвалтують і знищують міста. Президент Володимир Зеленський б’ється за свій народ. Європа допомагає й подає набої. Угорщина свідомо обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники. Ганьба”, – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про "психічну проблему" у президента України Володимира Зеленського, аргументуючи це тим, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

"Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо - наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, із ким хочуть дружити. Тут є якісь особисті психічні проблеми", – сказав угорський парламентар.

Своєю чергою в МЗС України відреагували на заяву угорського парламентаря про "психічні проблеми" Зеленського.

Читайте також: