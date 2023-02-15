Оборона Бахмута: аналітики ISW пояснили, навіщо ЗСУ так довго утримують місто

Американські аналітики Інститут вивчення війни вважають, що ЗСУ створили умови для майбутнього контрнаступу - завдяки обороні Бахмута Донецькоъ області. Щобільше - Росія втратила на напрямку чимало "вагнерівців".

Про це повідомлють в щоденному звіті ISW.

Рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим, наголошують аналітики. Акби російські війська взяли його без значного опору, то могли б розпочати ширшу операцію.

"ISW продовжує оцінювати, що рішення України захищати Бахмут, ймовірно, є стратегічно обґрунтованим, попри витрати. Захист цього міста на Донеччині змусив Кремль використати на цьому напрямку значну частину найманців ПВК "Вагнера" та залучити повітряно-десантні сили для підтримки виснажливого просування", - пояснили аналітики.

Таким чином в ISW не погоджуються з висновками видання The Washington Post, яке повідомило, що, за оцінками представників Пентагону, українські сили не в змозі одночасно захищати Бахмут, а також розпочати весняний контрнаступ. Автори матеріалу наголошують, що вони нібито закликали Україну віддати перевагу наступу над обороною Бахмута.

В Інституті вивчення пояснюють, що що українська оборона Бахмуту призвела до деградації значних російських сил. Тому, ймовірно, будуть створені сприятливі умови для майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Якби російські війська зайняли Бахмут без значного українського опору, важають в ISW, то це змусило б українські сили поспіхом будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості.

"Таким чином, оборона Бахмута та спроби створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнювальними, а не взаємозаперечними діями, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за містом, якби Україна поступилася Бахмутом раніше", - дійшли висновку в ISW.

Нагадаємо, The Washington Post з посиланням на джерела з адміністрації президента США Джо Байдена пише, що у Білому домі вважають, що переламний момент у війні України з Росією настане навесні 2023-го. Тоді чекають на наступ загарбників, а українські сили підуть у контрнаступ.

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