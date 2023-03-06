Оборона Бахмута: чи можуть ЗСУ відступити з міста (подробиці і карта бойових дій)

Місто Бахмут Донецької області залишається найгарячішою точкою на фронті. Російські окупанти намагаються перерізати українським військовим шляхи постачання боєприпасів і оточити захисників міста. На околицях Бахмута тривають запеклі бої, знищені ключові мости через річку Бахмутка.

Командир підрозділу аеророзвідників "Птахи Мадяра" Роберт Бровді ("Мадяр") 3 березня повідомив, що його бійці отримали наказ про вихід з Бахмута і перехід на нові позиції. Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповів 4 березня, що відтепер не воюватиме в Бахмуті. Військове командування пояснює, що в Бахмуті відбуваються планові ротації, але про масове виведення українських військ не йдеться. Експерти, однак, не виключають, що ЗСУ можуть відійти на заздалегідь підготовлені позиції

Що зараз відбувається в Бахмуті, чи можуть ЗСУ відступити з міста, чи є загроза оточення - ТСН.ua зібрав подробиці і коментарі експертів.

Офіційно: що відбувається в Бахмуті

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку "противник не припиняє спроб штурмувати місто Бахмут та навколишні населені пункти. Обстрілював Залізнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Часів Яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озарянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області".

Фото: Deepstatemap

Президент України Володимир Зеленський розповів 5 березня, що на Донеччині та Луганщині українські захисники докладають чималих зусиль, стримуючи наступ окупантів.

"Особливо відзначу і сьогодні за хоробрість, міцність та непохитність воїнів, які б'ються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна і важка", - наголосив голова держави.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 4 березня заявляв, що ЗСУ поки не залишають Бахмут.

"Так, є проблеми - підірвали міст, який дозволяв забезпечувати належне постачання Бахмута. Але там є інші можливості, забезпечення триває", - зазначив він.

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Радник глави ОП наголосив, що навіть якщо фронт в районі Бахмута зрушиться на кілометр, це ніяк не вплине на загальну обстановку.

"Там за кожну вулицю великий розмін йде. Ми, наприклад, віддаємо вулицю в розмін на 2-3 тисячі знищених російських військовослужбовців", - сказав він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що російські окупанти знищують мости, щоб порушити логістику, проте ЗСУ знаходять інші шляхи, щоб доправляти до поля битви підкріплення та зброю.

Оперативне командування "Схід" оприлюднило свіже відео з Бахмута, щоб продемонструвати, що місто тримається.

Українські бійці контролюють ключову трасу

Боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир Назаренко повідомив, що ключова траса Бахмут-Костянтинівка на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ. Даний шлях є критично важливим для постачання зброї до міста.

Водночас, за його словами, ситуація навколо Бахмута і на його околицях "дуже схожа на пекло". Назаренко також заявив, що жодних тактичних змін з українського боку не було, додавши, що ЗСУ тримають оборону.

Нацгвардієць повідомив, що відведення української армії з Бахмута немає, навпаки - приходять нові резерви, підкріплення, щоб тримати оборону.

"Весь район бойових дій перебуває під хаотичним обстрілом, але сполучення з містом є, є маршрути, які не перекриті", — сказав боєць.

Чи залишать ЗСУ "особливо тяжкі сектори": думки експертів

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що ЗСУ готуються залишити частину Бахмута - провести "обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів на сході міста". Аналітики ISW зазначають, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута – один через річку Бахмутка на північному сході Бахмута та один уздовж траси Хромове-Бахмут на захід від міста.

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"Запобіжне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху Росії у східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу Росії з Бахмута на захід", – додали аналітики.

Втім, переконані в ISW, армії РФ не вдасться найближчим часом оточити Бахмут, а тим більше захопити місто. Американські експерти вважають, що українські сили в Бахмуті далі можуть утримувати свої позиції, а якщо вирішать відійти з міста, то зможуть зробити це контрольовано і не потраплять в оточення.

Своєю чергою, військова розвідка Великої Британії у своєму звіті наголошує, що Україна укріплює Бахмут елітними підрозділами ЗСУ.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що зараз найбільш слушним рішенням було б відведення українських підрозділів за річку Бахмутка.

"Ця річка стане чудовою природною перешкодою для російських військ. Це допоможе ЗСУ якісно організувати характер активної оборони", - пояснив він.

За його словами, росіяни з усіх сил намагають перерізати логістичні шляхи в Бахмут. Зараз окупанти просуваються з району захоплених сіл Берхівка та Ягідне в напрямку села Хромове. Таким чином вони намагаються взяти під безпосередній контроль дорогу від Бахмуту до Часового Яру.

Полковник ЗСУ запасу Роман Світан каже, що для стримання наступу окупантів головне контролювати не саме місто, а укріплений район, який проходить між містами Часів Яр та Бахмут.

“Справа не у місті, а саме в укріпрайоні. Це тандем між Часовим Яром і Бахмутом - два гарнізони, які один одного прикривають. Вихід за Часів Яр відкриє росіянам дорогу в бік Дружківки, Краматорська і Слов'янська”, - пояснив військовий експерт.

Світан припустив, що може бути ухвалено рішення про вихід з Бахмута із подальшим утриманням кряжу в районі Часового Яру, але "все буде залежати від оперативної обстановки".

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