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Оборона Бахмута: експерт розповів, як ЗСУ можуть зберегти місто

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Оборона Бахмута: експерт розповів, як ЗСУ можуть зберегти місто

Фото: Associated Press

ЗСУ потрібно розвинути наступ на інших напрямках.

Аби зберегти Бахмут на Донеччині Збройним силам України потрібно розвинути наступ на інших ділянках фронту. Втім, це залежить від багатьох чинників.

Про це в ефірі телемарафону заявив полковник СБУ, секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Для того, щоб зберегти Бахмут потрібно десь нав'язати противнику свої активні дії для того, щоб противник був змушений маневрувати, відтягувати резерви й закривати оборону там, де ми нав'яжемо", - розповів він.

Костенко наголошує, що питання наступальних дій на інших напрямках залежить від погоди, боєкомплектів й резервів. А тому, каже полковник СБУ, коли все буде готовим, потрібно приступати до реалізації.

"Тільки вони будуть готові - до цього треба приступати. Це врятує, зокрема, й Бахмут, і багато інших напрямків", - додав Костенко.

Бої за Бахмут 

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський наголошує, що Росіяни хочуть оточити місто Бахмут. Проте воїни ЗСУ дають гідну відсіч загарбникам. Зокрема, напередодні, 15 березня, воїн 93 ОМБр "Холодний Яр" з позивним "Алан" знищив ворожий літак Су-25 в Бахмуті.

За словами старшого військового радника делегації Великої Британії в ОБСЄ Яна Стаббса, регулярна армія Росії та приватна військова компанія "Вагнера" у боях за місто на Донеччині втратили 20-30 тисяч пораненими і вбитими. Втім, за таких великих втрат окупанти просунулись на цьому напрямку лише на 25 кілометрів. 

Аналітики ISW зауважують, що загальний темп російського наступу в Україні знизився у порівнянні з попередніми тижнями. Зокрема, вони припускають, що наступ окупантів на Бахмут все більше наближається до кульмінації. Фіксується також помітне зменшення кількості атак у місті та навколо нього.

Тим часом заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр наголошує, що Бахмут є епіцентром боїв. Російські війська надалі наступають, намагаючись оточити і захопити його з декількох напрямків. За її словами, бої за місто ще не завершені. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
646
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