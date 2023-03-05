Оборона Бахмута: в ISW пояснили, чи зможуть російські війська оточити та захопити місто

Українські сили далі можуть утримувати свої позиції в Бахмуті, вважають аналітики.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російським військам найближчим часом не вдасться ні оточити, ні захопити Бахмут на Донеччині. Хоч окупанти досі продовжують здійснювати наступальні операцій поблизу міста.

Про це йдеться у новому звіті ISW.

"Українські офіційні особи повторили, що українські сили контролюють ситуацію в Бахмуті, але відзначили, що обставини стають дедалі складнішими, і що ПВК "Вагнер" залучила свої найпередовіші та підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі", - наголошують американські аналітики.

Зокрема, 4 березня загарбники провели одну обмежену атаку, але зазнали невдачі. Разом з тим росіяни намагається проводити штурми. Втім, переконані в ISW, армії РФ не вдасться найближчим часом оточити Бахмут, а тим більше захопити місто .

В Інституті зауважують, що українські сили далі можуть утримувати свої позиції в Бахмуті. Втім, якщо вирішать відійти з міста, то зможуть зробити це контрольовано, а тому не потраплять в оточення.

"Російські окупанти зазнають значних втрат під час просування. Оцінка українців стосовно того, що вони зможуть змусити атаки РФ завершитися поблизу їхніх поточних позицій, збалансована з ризиком втрати доступу до основних шляхів відведення, ймовірно, керуватиме рішенням залишитися або відступити", - додали аналітики.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії у свєму звіті наголошує, що Україна укріплює Бахмут елітними підрозділами ЗСУ. Адже оборона міста зазнає все більш серйозного тиску.

Оборона міста триває. Наразі з Бахмута немає масового відведення українських військ. Втім, відбуваються планові ротації, кажуть у ЗСУ.

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