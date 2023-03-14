Оборона Бахмута є ключовою для стійкості всього фронту — Залужний (фото)

Головнокомандувач Збройних сил України підкреслив важливість оборони Бахмуту для стримування російських окупантів.
Оборона міста Бахмут є основною на всьому фронті та має надважливе значення для стримування російських агресорів.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.
"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога", - зазначив Залужний.
Він підкреслив, що оборона Бахмута має основне значення для стійкості всього фронту.
"Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України", - зазначає головнокомандувач.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів 14 березня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача і заслухав доповідь про актуальну ситуацію на фронті.
Крім того, раніше ми інформували, що напередодні ввечері Зеленський повідомив, що на сході "дуже болісно". Президент наголосив, що майбутнє України зараз вирішується у містах Білогорівка, Марʼїнка, Авдіївка, Бахмут, Вугледар і Камʼянка.
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