"Оборона" Бєлгородської області – у британській розвідці пояснили наміри влади РФ

Розвідка Великої Британії пояснила, навіщо росія посилено готує "оборону" в Бєлгородській області, яка межує з кордонами України.

Російська влада готує "оборонні" приготування, зокрема споруджуючи фортифікацйіні споруди у Бєлгородській області, щоб "розпалити патріотичні почуття громадян".

Про це йдеться у щоденному огляді міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, Росія останнім часом почала розширювати оборонні позиції вздовж міжнародного кордону з Україною та вглиб Бєлгородської області. 6 грудня 2022 року бєлгородський губернатор оголосив про створення місцевих "загонів самооборони".

Про копання окопів у Бєлгороді повідомлялося принаймні від квітня 2022 року, але нові споруди, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для відбития механізованого нападу, йдеться у огляді.

"Існує реальна можливість того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній російській території, щоб розпалити патріотичні почуття. Однак, ймовірно, це ілюструє щиру (але хибну) впевненість деяких російських керівників у тому, що існує реальна загроза вторгнення українських військ. Недостатність стратегічної оцінки є одним з критичних недоліків центральної російської урядової архітектури, про що свідчить початкове рішення Росії про вторгнення в Україну", - йдеться в огляді.

"Оборона" Бєлгородської області

Кремлівська пропаганда активно розганяє чутки про начебто підготовку нападу Збройних сил України на прикордонні російські міста – Бєлгород, Брянськ, Курськ вже цієї зими.

У Бєлгородській області тих, кого ще не встигли мобілізувати, забирають до місцевої тероборони і народної дружини.

В області також створюють лінію оборони під назвою "новий засічний кордон".

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