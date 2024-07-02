Оборона Часового Яру: військовий розповів про надзвичайно складні умови

Сили оборони України продовжують стримувати наступ противника, який має суттєву перевагу у чисельності.

Командир механізованого батальйону 24 окремої механізованої бригади з позивним "Джокер" розповів, що біля Часового Яру окупанти мають значну перевагу в живій силі, що вимагає вживання всіх можливих заходів для збереження особового складу українських захисників.

Про це повідомили у 24 ОМБр імені короля Данила.

"Стараємось мінімізувати втрати, бо людей в росіян безліч", – зазначив військовий.

За словами командира, воїни 24 ОМБр імені короля Данила спільно з іншими підрозділами продовжують стримувати наступ суттєво переважаючих сил противника на Часів Яр в надзвичайно складних умовах. Але відстояти місто лише людьми неможливо. Для успішної оборони бійцям необхідно більше засобів.

Нагадаємо, військові заявляють про критично важку ситуацію в Часовому Яру. Втім, за місто досі точаться запеклі бої попри суттєву перевагу ворога у кількості.

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