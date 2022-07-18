"Оборона досить серйозно побудована": військовий експерт - про імовірність наступу окупантів на Харків

Загроза нападу російських окупаційних військ на Харків відсутня, адже необхідних ресурсів у ворога на сьогодні немає.

Про це 18 липня розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

"Тих військ, які знаходяться на харківському напрямку, навіть з урахуванням 144-ї танкової дивізії з 20-ї армії, не достатньо, щоб рухатися на місто. По-перше, треба прорвати нашу оборону, а вона там досить добре укріплена. Про це навіть свідчить те, що Росія, кинувши в бій резерви, змогла відновити становище по тій лінії, з якої ми відтісняли їх до кордону. Далі вони пройти не змогли. Так, вони повернулися на вихідні позиції, нам довелося відступити на них, але далі вони не пройшли. Оборона досить серйозно побудована", - заявив він.

Про цьому Жданов припустив, що окупанти продовжать обстрілювати місто, в тому числі з авіації та артилерії.

Нагадаємо, що ТСН отримала ексклюзивні кадри звільнення Дементіївки, яка і зараз унеможливлює наступ на Харків.