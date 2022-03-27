Оборона Харкова: на деяких напрямках Збройні сили перейшли в контрнаступ

Протягом ночі окупани близько 15 разів обстрілювали місто.

Збройні сили України продовжують утримувати позиції біля Харкова, а на деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, протягом ночі проти 27 березня окупанти країни-агресорки Росії обстрілювали Харків. Армія РФ завдавала удари із зброї дальньої дії близько 15 разів. Внаслідок обстрілів були спричинені пожежі у Московському та Слобідському районах.

Як повідомлялося, ЗСУ повернули під контроль село на Харківщині: знищено командира та близько 60 одиниць техніки. Йдеться про село Гусарівка. Воно було окуповане двома батальйонно-тактичними групами окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу. Втрати особового складу уточнюються.

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