Оборона Харкова: українські військові знищили диверсантів, що намагалися проникнути до міста

Оборона Харкова: українські військові знищили диверсантів, що намагалися проникнути до міста

Окупанти відкривали вогонь проти українських військових.

У суботу вранці, 20 березня, українські військові знищили спробу проникнути до Харкова російським підрозділам диверсійно-розвідувальним груп.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російські окупанти відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Втім, українські військовослужбовці розгромили окупантів.

Протягом минулої доби армія Російської Федерації завдала 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Вдарили по районах Салтівки, Циркунів, ХТЗ, Дергачів.

Синєгубов наголосив, що завдяки Збройним Силам України росіяни суттєво зменшили свою присутність в небі над Харковом. "На сьогодні фіксуємо розвідувальні літальні апарати", - додав голова ОДА.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують знищувати житловий фонд Харкова та його інфраструктури. Зруйновано майже 600 багатоповерхівок міста, тисячі родин залишилися без даху над головою.